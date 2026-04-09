Mulher desaparece na Vila Brasília; família pede ajuda

A família de Suzana Rita de Castro Santos Ferreira, 57 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro após seu desaparecimento registrado na tarde de ontem no bairro Vila Brasília.

De acordo com a filha, Suzana havia recebido alta de uma clínica de reabilitação para tratamento de alcoolismo na última sexta-feira e estava morando no bairro. Nesta segunda-feira, por volta das 13h, ela saiu de casa informando que iria comprar fubá para preparar comida para os cachorros, mas não retornou desde então.

Ainda segundo o relato, Suzana deixou o celular em casa e estava com aproximadamente R$ 50 em dinheiro. Familiares realizaram buscas pela vizinhança, conversaram com moradores e estiveram em bares e postos de gasolina próximos, porém, até o momento, não obtiveram informações sobre o paradeiro dela.

Suzana foi vista pela última vez vestindo short jeans claro e blusa listrada preta e branca, modelo larga. Ela é descrita como parda, bem magra e estava com o cabelo preto amarrado.

A família também informou que, além do tratamento recente para alcoolismo, Suzana possui labirintite, condição que pode provocar tonturas e desorientação, aumentando a preocupação com seu desaparecimento.

Um boletim de ocorrência já foi registrado, e a família pede ajuda da população. Qualquer informação pode ser comunicada imediatamente à Polícia Militar, pelo telefone 190.

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