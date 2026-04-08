Operação Impacto: Força Tática e ROCAM prendem jovem por tráfico no CDHU

Crédito: SCA

Uma ação conjunta das equipes da Força Tática e da ROCAM resultou na prisão de um jovem de 19 anos por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira (8), no CDHU, Condomínio 06.

De acordo com as informações, os policiais realizavam a chamada “Operação Impacto”, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico na região, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita no estacionamento do condomínio. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir a pé, carregando uma sacola, que acabou sendo dispensada durante a tentativa de evasão.

O jovem foi rapidamente abordado e, com ele, foram localizados dois aparelhos celulares. Na sacola abandonada, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, sendo:127 porções de maconha, 68 porções de cocaína

70 porções de “dry”, 143 porções de ice, 369 pedras de crack, além de uma máquina de cartão.

Questionado, o suspeito confessou que estava atuando no tráfico de drogas no local, afirmando que aquele seria seu “turno” de vendas e que havia acabado de assumir a sacola com os entorpecentes.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão. As drogas foram apreendidas e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

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