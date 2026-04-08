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quarta, 08 de abril de 2026
Segurança

Colisão traseira é registrada na Washington Luís em São Carlos

08 Abr 2026 - 16h54Por Da redação
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Colisão traseira é registrada na Washington Luís em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão traseira entre um carro e um caminhão de pequeno porte foi registrada na tarde desta quarta-feira (8), na Rodovia Washington Luís, na altura do km 235, no sentido capitalinterior, em frente à UFSCar.

De acordo com as informações, devido a obras no trecho, o tráfego operava em apenas uma faixa. Com a retenção no local, a condutora do veículo não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo levemente na traseira do caminhão.

Apesar do impacto, não houve registro de vítimas, sendo constatados apenas danos materiais nos veículos envolvidos.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do trânsito.

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