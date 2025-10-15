(16) 99963-6036
quarta, 15 de outubro de 2025
Segurança

Trabalhador tem moto furtada na Vila Carmem

15 Out 2025 - 08h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Plantão Policial -

Um homem de 27 anos teve sua motocicleta furtada na tarde desta terça-feira (14), na Rua Bispo César Dacorso Filho, na Vila Carmem, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estacionou a moto — uma Honda/NXR 150 Bros ESD, preta, placa FBF-4288 — por volta das 7h40, antes de seguir para o trabalho em uma empresa de andaimes. Ao retornar, por volta das 17h50, percebeu que o veículo havia sido levado.

O homem informou à Polícia Civil que o local possui câmeras de segurança que teriam registrado a ação de três indivíduos. As imagens deverão ser apresentadas à delegacia responsável pela investigação do caso.

A motocicleta não possui seguro e ainda não foi recuperada. O caso foi registrado no Plantão Policial e encaminhado ao 2º Distrito Policial, que cuidará da apuração.

Leia Também

Procurado pela Justiça é capturado pela PM em São Carlos
Segurança08h47 - 15 Out 2025

Procurado pela Justiça é capturado pela PM em São Carlos

Mulher procurada pela Justiça é detida no HU
Segurança08h41 - 15 Out 2025

Mulher procurada pela Justiça é detida no HU

Criança de 7 anos é atropelada na região do Ipanema
Segurança19h39 - 14 Out 2025

Criança de 7 anos é atropelada na região do Ipanema

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará
Segurança17h37 - 14 Out 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Tangará

Duas motos colidem em rotatória no Jardim São Paulo
Segurança17h27 - 14 Out 2025

Duas motos colidem em rotatória no Jardim São Paulo

Últimas Notícias