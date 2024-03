Tarado tira foto de mulher em banheiro em atacadista em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem (que teve a marca e a placa do veículo anotadas) vai te que se explicar à Polícia Civil. O motivo: ele é acusado de tirar foto de uma mulher no banheiro de um atacadista em São Carlos. O fato teria ocorrido na noite do dia 5 de março.

Na manhã desta quarta-feira, 13, uma operadora de caixa de 37 anos formulou boletim de ocorrência na CPJ. Ela afirmou ser funcionária do atacadista localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim Maracanã e naquela noite foi ao banheiro que fica no estacionamento do estabelecimento comercial.

Afirmou que estava sentada no vaso sanitário quando o tarado surgiu, tirou foto e em seguida, fugiu. Assustada, retornou para a loja e pediu para a segurança ver as câmeras que flagraram o acusado e sua atitude. Em seguida, fugindo possivelmente em seu veículo.

