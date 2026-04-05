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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Homem é atingido por golpes de facão no Cidade Aracy

04 Abr 2026 - 20h03Por Da redação
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Homem é atingido por golpes de facão no Cidade Aracy - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 30 anos é suspeito de descumprir medida protetiva, ameaçar a ex-companheira e ferir o padrasto dela com golpes de facão na tarde deste sábado (4), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h para atender um caso de violência doméstica em uma residência do bairro. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o suspeito já havia fugido.

Segundo relato da vítima, uma mulher de 24 anos, o ex-companheiro compareceu ao endereço mesmo havendo medida protetiva de urgência em vigor contra ele. No local, ele teria feito ameaças e xingamentos e, em seguida, utilizado um facão para atacar o padrasto da mulher, um homem de 53 anos.

Após a agressão, o suspeito ainda teria danificado um automóvel que estava estacionado em frente à residência e fugido do local. O homem ferido foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA do Cidade Aracy para atendimento médico.

Ainda conforme o registro policial, foi confirmado que havia medidas protetivas vigentes contra o suspeito desde março deste ano. Mesmo após o ocorrido, ele teria enviado mensagens ameaçadoras à vítima, afirmando que iria procurá-la e que também iria até a unidade de saúde para “terminar o serviço”.

A perícia foi acionada para avaliar os danos causados ao veículo, e o caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal e dano, sendo investigado pela Polícia Civil.

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