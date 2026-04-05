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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Pedestre é atropelado por carro no Cruzeiro do Sul

04 Abr 2026 - 20h09Por Da redação
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Pedestre é atropelado por carro no Cruzeiro do Sul - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um pedestre de 63 anos ficou ferido após ser atropelado na noite deste sábado (4), na Rua Nações Unidas, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas, a vítima tentava atravessar a via quando foi atingida por um veículo conduzido por uma mulher, que não teria percebido o pedestre.

Com o impacto, o homem sofreu uma fratura no tornozelo. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
A vítima, que estava consciente, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

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