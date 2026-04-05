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domingo, 05 de abril de 2026
Segurança

Motoboy fica ferido após colisão no Planalto Paraiso

04 Abr 2026 - 12h29Por Da redação
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Motoboy fica ferido após colisão no Planalto Paraiso - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada no final da manhã deste sábado (4), na Avenida dos Sanhaços, no bairro Planalto Paraíso.
De acordo com as informações, o condutor de um veículo saía de uma vaga de estacionamento e avançou para acessar a via. Um outro carro que trafegava pela avenida chegou a parar para dar passagem. No momento da manobra, um motoboy de 24 anos, que descia pela via, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a lateral do automóvel, sendo lançado ao solo.

Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local. A vítima sofreu apenas um trauma no joelho e recusou encaminhamento ao hospital.


A Polícia Militar esteve presente para o registro da ocorrência.

 

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