Ciclista é flagrado "pegando vácuo" atrás de carreta na Washington Luís

Crédito: @scdrones

Um ciclista foi flagrado colocando a própria vida em risco ao “pegar vácuo” atrás de uma carreta na Rodovia Washington Luís. A situação ocorreu no final da tarde deste sábado (4) e chamou a atenção pela imprudência.

O vídeo foi enviado ao SCA por Anderson Zorneta da @scdrones mostra o ciclista praticamente colado na traseira do caminhão, que seguia no sentido capital–interior. Em determinado momento, ele deixa a rodovia e acessa o trevo da Universidade Federal de São Carlos.

O que diz a lei

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no Artigo 192, deixar de manter distância de segurança lateral e frontal entre veículos é uma infração grave, com multa de R$ 193.

Além disso, segundo a Polícia Rodoviária, a conduta pode ser enquadrada também no Artigo 132 do Código Penal, que trata de expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente. Nesses casos, o ciclista pode ser levado à delegacia e responder por periclitação, com pena de detenção de três meses a um ano.

Ainda conforme o CTB, a bicicleta é considerada um veículo, e o ciclista deve obedecer às regras de trânsito, utilizando ciclofaixas, ciclovias ou o acostamento quando disponíveis.

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