Adolescente é detido por tráfico de drogas no São Carlos VIII

Durante operação realizada na noite deste sábado (04), equipes da ROCAM, com apoio da Força Tática, detiveram um adolescente de 16 anos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São Carlos 8.
Durante a operação, que tinha como objetivo coibir a venda de entorpecentes na região, os policiais avistaram o indivíduo em um ponto já conhecido pelo comércio ilegal. Ao perceber a presença das viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pela equipe.
Com ele, os policiais localizaram uma sacola contendo drogas, além de uma pochete com dinheiro. Questionado, o adolescente confessou que estava atuando no tráfico no local.
O menor foi detido e encaminhado ao plantão policial de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado ao responsável legal.