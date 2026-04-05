Adolescente é detido por tráfico de drogas no São Carlos VIII

Adolescente é detido por tráfico de drogas no São Carlos VIII -

Durante operação realizada na noite deste sábado (04), equipes da ROCAM, com apoio da Força Tática, detiveram um adolescente de 16 anos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São Carlos 8.

Durante a operação, que tinha como objetivo coibir a venda de entorpecentes na região, os policiais avistaram o indivíduo em um ponto já conhecido pelo comércio ilegal. Ao perceber a presença das viaturas, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pela equipe.

Com ele, os policiais localizaram uma sacola contendo drogas, além de uma pochete com dinheiro. Questionado, o adolescente confessou que estava atuando no tráfico no local.

O menor foi detido e encaminhado ao plantão policial de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado ao responsável legal.

