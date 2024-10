STJ suspende julgamento de empresária são-carlense acusada de mandar matar o ex-marido na SP-318

Veículo do empresário foi atingido por vários tiros - Crédito: arquivo

A Justiça da comarca de São Carlos suspendeu, a pedido do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o julgamento de uma empresária são-carlense acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio contra seu ex-marido, José Novaes Júnior. O crime, ocorrido em 7 de fevereiro de 2014, teve como alvo o empresário, que foi emboscado e atingido por disparos de arma de fogo enquanto deixava sua empresa.

Segundo a acusação, a empresária teria contratado um grupo de homens para executar o crime. Dois deles, um atirador e um comparsa, já foram julgados e condenados. O mandante, um ex-policial militar, também foi condenado. No entanto, a empresária, que teria fugido para a Europa após o crime, conseguiu uma liminar do STJ suspendendo o julgamento que a teria como ré.

Relembre o caso:

Em 2014, José Novaes Júnior foi emboscado e baleado por dois homens enquanto deixava sua empresa, localizada na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior. O empresário foi atingido por diversos disparos e precisou ser socorrido em estado grave. Após investigações, a polícia identificou os executores e o mandante do crime, que era o ex-marido da ex-mulher de Novaes.

Os julgamentos dos executores e do mandante ocorreram em 2016 e 2018, respectivamente, resultando em condenações. A empresária, inicialmente apontada como a mentora do crime, só seria julgada agora. No entanto, a decisão do STJ adiou o processo.

A Justiça de São Carlos aguarda agora a análise dos documentos apresentados pelo STJ para decidir os próximos passos do processo.

