Roubo de carga: Deic de Santa Catarina e DIG prendem 3 suspeitos

Viatura da Polícia Civil de Santa Catarina defronte a DIG de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma operação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira, 19, em São Carlos, envolvendo policiais civis do DEIC de Florianópolis/SC e da DIG de São Carlos, resultou na prisão de três homens envolvidos em crimes de roubo de cargas, principalmente de materiais ferrosos. Entre os presos, um se apresentou como empresário e mentor do grupo, sendo um financiador das ações criminosas e com envolvimento no tráfico de drogas.

O delegado Osnei Valdir de Oliveira, do DEIC de Florianópolis/SC, ao final da operação, informou que as ações ocorreram em várias cidades, além de São Carlos, como Ibaté, Santa Lúcia, Araraquara e Igaraçu do Tietê. O objetivo era desarticular a organização criminosa responsável por roubos de cargas.

As investigações tiveram início em janeiro e, após meses de trabalho do setor de inteligência, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão. A intensa atuação da organização foi confirmada pela localização de um boletim de ocorrência sobre a subtração de materiais ferrosos, registrado apenas um dia antes da operação e encontrado na casa de um suspeitos.

Os locais das prisões não foram divulgados, mas os crimes eram praticados contra cargas de materiais ferrosos, como bobinas e chapas de aço, além de vergalhões. Três homens foram detidos, incluindo um que se apresentou como empresário. Este último possui antecedentes criminais, com ligações ao tráfico de drogas. Ele seria o líder do grupo, organizando os ataques e financiando a quadrilha.

Os detidos ficarão inicialmente presos em São Carlos, mas podem ser transferidos para Florianópolis. Serão julgados por organização criminosa, considerando as funções específicas de cada envolvido.

Os casos de roubo de cargas em São Carlos, envolvendo aparelhos de academia e celulose, serão investigados para verificar se há relação com os detidos nesta operação.

