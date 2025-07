Mulher é morta a facadas pelo marido na frente dos filhos em São Carlos

Local do crime - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 38 anos foi vítima de feminicídio no início da noite desta segunda-feira (28), na rua Nilceu Antoninho Salgado, no bairro Prolongamento do Medeiros, em São Carlos.

Segundo as primeiras informações, o autor do crime seria o marido da vítima, que desferiu diversas facadas contra ela dentro da residência. No momento do crime, os filhos de 3 e 7 anos estavam na casa. Um deles presenciou a cena e conseguiu correr até a casa de vizinhos para pedir ajuda.

O SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. O acusado pelo crime foi detido pelos policiais ainda no local.

A reportagem do SCA está no local. Mais informações a qualquer momento.

