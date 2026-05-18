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segunda, 18 de maio de 2026
Tráfico

Dupla é detida pela GCM com drogas, dinheiro e até máquina de cartão em Ibaté

Imóvel no Jardim Icaraí já era alvo de denúncias por intensa movimentação de usuários e comércio de entorpecentes

17 Mai 2026 - 23h04Por Flávio Fernandes
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Dupla é detida pela GCM com drogas, dinheiro e até máquina de cartão em Ibaté - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma ação da Guarda Municipal resultou na apreensão de drogas e dinheiro na noite deste domingo (17), no Jardim Icaraí, em Ibaté. 

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Antonio Merola quando avistaram um homem saindo de uma residência conhecida como ponto de tráfico. Na sequência, ele foi abordado no portão mas a equipe não encontrou nada de ilícito.

Durante a abordagem, os GCMs questionaram se havia outras pessoas na casa e o suspeito informou que um vizinho estaria no local. Um jovem de 22 anos, saiu do imóvel neste momento e também foi revistado sendo localizado um celular em sua posse. 

Os guardas municipais fizeram contato com o morador de 30, já conhecido por supostamente alertar frequentadores sobre a chegada das viaturas utilizando a expressão “moio”. Ao ser indagado, ele autorizou a entrada da equipe na residência. 

Dentro da casa foram encontrados máquina de cartão escondida atrás do sofá da sala e uma sacola contendo cocaína, maconha, dry e pedras de crack. O dono da casa, foi questionado novamente e alegou que a máquina pertencia ao vizinho, porém o homem negou ser o dono do equipamento.

Na continuidade da ação, o vizinho também autorizou a entrada da equipe em seu imóvel, onde foram localizados valores em dinheiro, moedas e outros objetos considerados relevantes para a investigação. Em seguida, eles foram detidos e levados para o Plantão Policial de São Carlos para apresentação da ocorrência. 

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