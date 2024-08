Motorista perde controle e carro derruba poste no Jardim Tangará

SIGA O SCA NO

Após colisão, poste caiu sobre o teto do veículo - Crédito: Maycon Maximino

Uma motorista de 43 anos, ao sofrer um mal súbito, perdeu o controle de seu veículo e colidiu contra um poste na rua Teotônio Vilela, no Jardim Tangará. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (5).

Com o impacto da batida, o poste caiu sobre o teto do carro, danificando o veículo . A motorista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unimed. Equipes da CPFL estiveram no local para remover o poste e realizar os reparos necessários na rede elétrica.

