Dupla é detida acusada de furtar telhas de obra da prefeitura

Momento da abordagem policial - Crédito: colaboração

Na manhã deste sábado (5), dois homens foram abordados pela Polícia Militar enquanto retiravam telhas de uma obra da Prefeitura localizada na Rua Ricardo de Assis Pereira, no Jardim Ipanema.

Segundo informações apuradas, os indivíduos estavam dentro de uma área cercada da obra e foram vistos carregando telhas. Eles alegaram que as peças estavam sendo descartadas no local e que decidiram recolher algumas para utilizar em uma construção em um sítio particular.

As telhas foram colocadas sobre o teto de um veículo. A ação chamou a atenção de populares, que acionaram a polícia através do telefone 190. A viatura chegou no momento em que os suspeitos se preparavam para deixar o local.

Ambos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para esclarecimentos. Nenhum deles possui antecedentes criminais, e o veículo utilizado na ação não apresentava irregularidades, estando em situação regular.

