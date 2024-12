Caminhonete se choca contra árvore

Compartilhar no facebook

Caminhonete atingiu um poste na Comendador: danos de grande monta - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, 5, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região do Conjunto Residencial Castelo Branco.

A vítima dirigia uma caminhonete e estava a caminho do trabalho e quando fazia uma rotatória, perdeu o controle da direção e o veículo se chocou com violência contra uma árvore. A traseira da caminhonete chegou a atingir um poste.

A vítima foi socorrida pelo SAMU com escoriações pelo corpo e dores nas costas à Santa Casa para atendimento médico. As causas do acidente são desconhecidas.

