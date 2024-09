Motorista avança sinal vermelho e causa acidente deixando duas pessoas feridas

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas no final da tarde desta sexta-feira (27), no Centro de São Carlos.

A colisão aconteceu quando um motorista conduzia seu carro pela Rua São Paulo e no cruzamento com a Marechal Deodoro, não parou no sinal vermelho, atingindo uma motocicleta, ocupada por um casal de jovens.

As vítimas, ambas de 20 anos, foram socorridas por unidades básicas do SAMU e encaminhadas à Santa Casa, ela com fortes dores no quadril e ele, com suspeita de fratura no braço e várias escoriações pelo corpo.

Leia Também