Motociclista fica ferida após acidente no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Vítima é socorrida pelo Samu com escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em uma motociclista de 33 anos ferida na manhã desta segunda-feira, 17, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A vítima pilotava sua moto pela Avenida Santa Madre Cabrini e no cruzamento com a rua Narus Nishihara foi atingida por um carro, cuja motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, antes de ir ao solo, a motociclista atingiu o para-brisas do carro. Com escoriações pelo corpo, a vítima foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também