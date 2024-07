SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta furtada na noite deste domingo (14) na Rua Elias Arsênios, no Jardim Cruzeiro do Sul, foi recuperada pela equipe da ROCAM na tarde desta segunda-feira (15) dentro da garagem de uma casa na Avenida Maranhão, no bairro Pacaembu.

Os policiais foram até ao local após uma denúncia. A moto estava sem a placa e com a frente danificada. Não havia ninguém no imóvel.

A moto foi apresentada no plantão policial e depois devolvida ao proprietário.

