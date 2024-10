Morre homem que teve corpo queimado em incêndio no Presidente Collor; esposa também perdeu a vida

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 18h18

11 Out 2024 - 18h18

Allan Formentão não resistiu aos ferimentos - Crédito: arquivo pessoal

Alan Richard Formentão, 34 anos, teve 97% do corpo queimado durante um incêndio em uma residência na manhã do último dia (3), na rua Luís Mascarim, bairro Presidente Collor, não resistiu aos ferimentos de faleceu na Santa Casa de São Carlos na tarde desta sexta-feira (11).

No dia do ocorrido, ele chegou a ser socorrido por populares e encaminhado inicialmente até a UPA do bairro, mas devido a gravidade dos ferimentos precisou ser transferido. Segundo testemunhas, ele se queimou tentando salvar a esposa.

A esposa dele, Ana Pamela Deloide, que estava grávida de 7 meses, morreu ainda dentro de um quarto da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do forro da cômodo desabou sobre ela.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil que trabalha com todas as linhas de investigações. O casal deixou dois filhos.

