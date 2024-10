Morador que sofreu queimaduras em incêndio segue internado em estado grave na UTI

Local da ocorrência - Crédito: arquivo

Allan Richard Formenton, 34, que sofreu queimaduras durante um incêndio em sua residência na manhã de ontem, segue internado em estado grave na Santa Casa de São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, ele teve 97% do corpo queimado.

A esposa de Allan, Ana Pamela Belo de Souza, 29 anos, que estava grávida de sete meses e que estava no imóvel, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela foi sepultada nesta tarde no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

Policiais da DDM apuraram que Allan havia saído para ir até a padaria e, ao retornar para casa, encontrou a casa em chamas. Em seguida, entrou no imóvel para tentar salvar Pamela, mas saiu em seguida com várias queimaduras pelo corpo, gritando por socorro e pedindo ajuda para a esposa.

Na cozinha, embaixo de uma cadeira, a perícia encontrou um galão de combustível com uma pequena quantidade de gasolina aditivada. Na mesa da cozinha, havia quatro eppendorfs vazios, seis gramas de substância semelhante à maconha e uma embalagem de papel seda parcialmente queimada. Todo o material foi apreendido pela Polícia Científica e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

