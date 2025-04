Queimadas voltam a preocupar em São Carlos

Queimada na SP-215 - Crédito: Lourival Izaque

Com a chegada do outono e a falta de chuvas, as queimadas voltaram a atingir São Carlos, representando riscos ao meio ambiente e à segurança de motoristas.

Entre o sábado (5) e este domingo (6), a reportagem do São Carlos Agora flagrou duas ocorrências de incêndios às margens de rodovias que cortam a cidade.

Na tarde de sábado, um foco de incêndio atingiu uma área de mata próxima à rodovia SP-215, na altura do bairro Cidade Aracy. A densa fumaça invadiu a pista, comprometendo a visibilidade dos motoristas e colocando em risco quem trafegava pela via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas após trabalho intenso no local. Segundo informações colhidas no local, o fogo teria começado após a queima irregular de entulho. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) precisou interditar uma faixa da rodovia para permitir a atuação da equipe dos bombeiros.

Já no início da tarde deste domingo, um novo incêndio foi registrado, desta vez na rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior-capital, nas proximidades da base da Polícia Rodoviária. A fumaça mais uma vez tomou conta da pista, aumentando os riscos de acidentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem do portal

