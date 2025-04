Farmácia é assaltada no Centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Uma farmácia localizada na Rua Doutor Carlos Botelho, no Centro de São Carlos, foi alvo de um assalto na noite deste sábado (5). O crime ocorreu por volta das 22h45, pouco antes do fechamento do estabelecimento.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem aparentando ter entre 40 e 50 anos entrou na farmácia usando capuz e blusa de frio. Ele simulava estar armado, mantendo uma das mãos na cintura, onde também foi possível visualizar uma faca. Sob ameaças, exigiu dinheiro do caixa. Como o dinheiro já havia sido guardado no cofre, o assaltante inicialmente pediu um celular, que foi entregue, mas acabou devolvendo o aparelho ao perceber que não conseguiria levá-lo sem chamar atenção.

Diante da insistência por dinheiro, a gerente da loja, correu até os fundos do estabelecimento e entregou ao criminoso R$ 100 em espécie. Após o roubo, o homem fugiu a pé pela Rua Carlos Botelho, em direção à Santa Casa. Ele estava sozinho no momento da ação, que durou cerca de dois minutos.

Além da gerente, apenas uma farmacêutica estava no local. Ambas não sofreram ferimentos, mas foram ameaçadas verbalmente durante o crime. O suspeito ainda não foi identificado.

