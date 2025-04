Furto de fios deixa moradores do Douradinho sem água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que trabalha desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 06/04, para restaurar de forma emergencial a atividade elétrica do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Douradinho, após vandalismo e furto de cabos na unidade, ocorridos na noite deste sábado, 05/04.



Foram furtados por volta de 40 metros de cabo elétrico em cobre de 70mm2, isolação de 1Kv, na cor preto; 13 metros de cabo elétrico em cobre de 70mm2, isolação de 1Kv, na cor azul; 80 metros de cabo elétrico em cobre de 2,5mm2, isolação de 750V, na cor preto.



Além disso, foram totalmente danificados o painel de partida do poço tubular profundo, o quadro de distribuição geral, eletrocalha de passagem de cabos elétricos, porta de acesso ao reservatório elevado e a concertina em cima do muro. 02 cadeados também foram quebrados.



O SAAE lamenta este novo furto, que afeta a população do bairro e adjacências, e reitera que ainda adota demais providências para diminuir o impacto de prejuízos que situações como esta sempre provocam.

Leia Também