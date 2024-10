Veja o que diz BO de ocorrência de incêndio que terminou com a morte de gestante

Local da ocorrência e Ana Pamela no detalhe - Crédito: arqui pessoal

Ana Pamela Belo de Souza, 29 anos, grávida de sete meses, perdeu a vida em um incêndio que consumiu sua residência no bairro Presidente Collor, na manhã desta quinta-feira (3). Seu companheiro, Allan Richard Formenton, encontra-se em estado gravíssimo, com 97% do corpo com queimaduras. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o boletim de ocorrência, a perícia apurou que houve uma explosão com origem no quarto em que a vítima se encontrava e o Corpo de Bombeiros não encontrou nenhum vazamento de gás. Na cozinha, embaixo de uma cadeira, havia um galão de combustível com uma pequena quantidade de gasolina aditivada. Na mesa da cozinha, havia quatro eppendorfs vazios, seis gramas de substância semelhante à maconha e uma embalagem de papel seda parcialmente queimada. Todo o material foi apreendido pela Polícia Científica.

Policiais da DDM apuraram que Allan havia saído para ir até a padaria e, ao retornar para casa, encontrou a casa em chamas. Em seguida, entrou no imóvel para tentar salvar Pamela, mas saiu em seguida com várias queimaduras pelo corpo, gritando por socorro e pedindo ajuda para a esposa.

O rapaz foi inicialmente levado à UPA do bairro Cidade Aracy, mas devido ao estado crítico, precisou ser removido para a Santa Casa, onde se encontra com 97% do corpo queimado e intubado. Foi solicitada vaga via sistema Cross para um hospital de queimados em Ribeirão Preto.

Alguns vizinhos relataram que não escutaram ou presenciaram qualquer discussão antes do incêndio.

O corpo de Ana Pamela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

