Gestante morre após casa pegar fogo no Presidente Collor; marido está gravemente ferido

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio destruiu parte de uma residência na rua Luís Mascarim, bairro Presidente Collor, e matou uma mulher grávida que estava no local. O marido dele ficou gravemente ferido.

Os bombeiros, que foram acionados para combater as chamas, realizaram buscas na residência, e localizaram o corpo da gestante de 7 meses, no último cômodo da residência. Devido ao fogo, parte da laje despencou sobre ela, mas ainda não é possível saber o que causou a morte da mulher.

O marido foi socorrido por populares e encaminhado até a UPA do bairro, onde está sendo atendido e será transferido para a Santa Casa devido as graves queimaduras. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

