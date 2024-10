Corpo de gestante que morreu em incêndio será velado com o bebê nos braços

O corpo de Ana Pamela Belo de Souza, 29 anos, será velado a partir das 10h no Memorial Sinsef, em São Carlos. Ela morreu na manhã de ontem, após um incêndio atingir a sua casa, no bairro presidente Collor, em São Carlos. O marido, dela, Allan Richard Formenton, 34, encontra-se internado em estado grave, com 97% do corpo queimado.

O SCA apurou que, apesar das queimaduras sofridas por Ana, a funerária Sinsef realizou um trabalho que possibilitou o velório com caixão aberto e com o bebê que esperava na barriga nos braços da mãe. Ana estava grávida de 7 meses de um menino.

Após o velório, o corpo será enterrado no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ana deixou um filho.

