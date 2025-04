Caminhão na contramão provoca acidente no Santa Angelina

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto foi registrado na manhã desta sexta-feira (74) na rua Miguel Petruccelli, no bairro Santa Santa Angelina. Segundo testemunhas, o caminhão estava em uma obra em um novo loteamento na parte inferior do bairro e utilizava uma rota alternativa devido à falta de asfalto na via correta.

O trecho asfaltado, embora seja contramão, tem sido frequentemente usado por veículos pesados, já que o caminho oficial possui terrenos invadidos e estruturas frágeis, dificultando a passagem de caminhões de grande porte. Testemunhas relataram que, dias atrás, um caminhão já havia causado danos ao arrancar fios de ligações clandestinas de energia de casas da região, conhecidas como “gatos”.

Durante a manobra para entrar na rua Miguel Petruccelli, o caminhão acabou colidindo contra uma moto que era conduzida por um jovem de 19 anos ferido. A vítima recebeu atendimento da equipe Motolançia, e foi socorrida por meios próprios com um trauma no pé e tornozelo. Ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

