Motociclista se fere após colisão com carro e veículo estacionado no Cidade Jardim

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na Alameda das Orquideas, bairro Cidade Jardim, na manhã desta sexta-feira (4). Um motociclista de 51 anos ficou ferido após colidir contra um carro em movimento e, em seguida, contra um veículo estacionado.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor de um Fiat Argo trafegava pela via e tentou realizar uma conversão à esquerda . O motociclista, que seguia logo atrás, acabou colidindo no retrovisor do Argo e perdeu o controle da moto, atingindo um Citroën que estava estacionado corretamente na via.

Segundo relato do motorista do Argo, o motociclista percebeu que bateria no carro parado e tentou saltar da moto antes do impacto.

A vítima, um homem de 51 anos, foi socorrida inicialmente pela equipe da Motolância (Mike) e, posteriormente, encaminhada pela Unidade de Resgate (UR) à Santa Casa de São Carlos. Ele sofreu diversas escoriações e perdeu um dente em decorrência da colisão.

