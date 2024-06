Honda City capota após colisão na rodovia Washington Luís, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Veículo capotou após colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um capotamento foi registrado na tarde desta terça-feira (11), na rodovia Washington Luiz (SP-310), próximo ao pedágio de Itirapina.

O SCA esteve no local e apurou que o Honda City transitava no sentido capital/interior e no quilômetro 218, o motorista que estava na pista da esquerda e ao mudar de faixa atingiu um VW TCross, vindo a rodar e capotar sobre a rodovia.

Equipes de socorro da concessionária Eixo SP estiveram no local, mas apesar do susto, ninguém se feriu.

