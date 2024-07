Homem é preso após tentativa de roubo de carro em Porto Ferreira

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 24 anos, que estaria armado com um revólver, foi detido por volta das 6h15 deste domingo, 14, no km 226 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Porto Ferreira, após tentativa de roubo a um veículo.

Segundo consta em boletim de ocorrência, uma mulher de 51 anos teria ido até o local dos fatos deixar o filho. Ao parar seu Mobi prata, o desconhecido se aproximou e de arma em punho, anunciou o assalto, ordenando que a mulher e filho saíssem do veículo.

Em dado momento, o filho da vítima iniciou luta corporal com o acusado que chegou a fazer um disparo que atingiu a porta do carro. Em seguida a vítima foi atingida com coronhadas, causando lesão corporal.

Posteriormente o acusado foi detido e encaminhado à CPJ e após as deliberações de praxe, recolhido ao centro de triagem.

Leia Também