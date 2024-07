Homem é preso após ser flagrado por populares furtando carro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 46 anos foi preso na madrugada deste sábado (06), após ser flagrado por populares, tentando furtar um carro na Avenida Doutor Heitor José Reali, na Vila Lutfala.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de furto, com o autor detido no local, e dirigiram-se até lá, onde foram informados por um homem que conhece o proprietário do veículo, que ele encontrou o acusado dentro do VW Gol, desmontando-o, já tendo retirado a bateria, e foi avisar o proprietário. Junto com outros populares, eles surpreenderam o ladrão e acionaram a polícia.

Com o acusado foram encontradas várias ferramentas e uma chave mixa, mas ele negou a tentativa de furto, dizendo que não havia pego nada e que estava apenas mexendo no carro. Ele foi conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

