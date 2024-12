Homem é agredido durante assalto na região da Rodoviária

Compartilhar no facebook

Rodoviária de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 62 anos foi vítima de um assalto por volta das 19h30 deste domingo, 8, na rua Jacinto Favoretto, na região da Rodoviária, em São Carlos. A vítima afirma que teria sido agredida.

Em boletim de ocorrência na CPJ, informou que caminhava quando um carro preto parou ao seu lado e um desconhecido, armado, desceu e mediante ameaças se apoderou do seu celular e a carteira com documentos e R$ 30. Havia um comparsa dentro do veículo.

Após o assalto, a vítima disse que teria recebido um golpe com a arma no nariz, causando lesão e chegou ainda a bater a cabeça contra um muro. Em seguida, os bandidos fugiram.

