Hilux furtada em Franca é apreendida no centro de Ibaté

Caminhonete furtada em Franca era dirigida por um motorista que tem passagem por estelionato pela Polícia - Crédito: Divulgação

Uma Hilux preta, produto de furto ocorrido no dia 31 de outubro do ano passado, em Franca, foi apreendida por policiais militares por volta das 19h15 deste domingo, 2, na Avenida, no centro de Ibaté.

PMs do Radiopatrulha teriam recebido informação no sábado, 1, que estaria transitando pela cidade a caminhonete possivelmente "dublê". Neste domingo, o veículo foi localizado pelos PMs e o motorista, que possui passagem por estelionato, ao ser questionado, disse ter comprado de um desconhecido, e não saberia informar maiores detalhes.

Os PMs verificaram os sinais identificadores junto ao Copom e constou a Hilux ser produto de furto por Franca. Diante dos fatos dados, o motorista foi encaminhado à CPJ para as formalidades de praxe e a caminhonete foi apreendida.

