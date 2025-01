Golpista se passa por filha e lesa homem em R$ 6,2 mil em São Carlos

Compartilhar no facebook

Golpe celular - Crédito: Freepik

Mais um golpe utilizando o aplicativo WhatsApp foi concretizado em São Carlos e causou prejuízo de R$ 6,2 mil a um homem de 62 anos, residente no Jardim Beatriz.

A vítima compareceu nesta segunda-feira, 27, na CPJ para prestar queixa. Afirmou que um desconhecido entrou em contato pelo APP e se passou por sua filha, utilizando até a foto dela. Acreditando estar dialogando com a parente, após pedido, fez três transferências via PIX que totalizou R$ 6.215,00. Posteriormente entrou em contato com a filha e tomou conhecimento que tinha caído em um golpe.

