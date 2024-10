GM apreende entorpecente abandonado no Santa Angelina

A droga foi apreendida e apresentada na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

GMs da equipe Canil durante patrulhamento preventivo apreendeu entorpecentes abandonados na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina, por volta da 10h30 desta quarta-feira, 23.

Os guardas viram uma dupla em atitude suspeita que fugiu com a aproximação da viatura. No local, conhecido como “ponto” de tráfico, os GMs vistoriaram um cano de saída de água pluvial e localizaram duas sacolas com 71 pinos com cocaína, 57 pedras de crack, 62 porções de maconha, 18 tubetes com haxixe e 22 tubetes com skank que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

