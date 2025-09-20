(16) 99963-6036
sábado, 20 de setembro de 2025
Instrução de tiro

Força Tática realiza treinamento tático em São Carlos

20 Set 2025 - 08h59Por Da redação
Equipes da Companhia de Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) participaram de uma instrução de tiro realizada no estande New Armas. A atividade foi conduzida pelo Capitão PM Escrivani e pelo 1º Tenente Felipe, que estiveram à frente do treinamento voltado ao aperfeiçoamento dos policiais.

O exercício teve como foco o desenvolvimento de técnicas de tiro, medidas reativas, supressão e contenção de fogo. A instrução buscou aprimorar a capacidade de resposta dos militares em situações de risco, fortalecendo a preparação tática e operacional da corporação.

