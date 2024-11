Compartilhar no facebook

Na madrugada desta quarta-feira (13), um estudante da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sofreu um acidente de moto na Estrada Municipal 29. De acordo com informações preliminares, o jovem perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo com um poste de cerca na lateral da estrada.

Após o acidente, o estudante foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde da vítima não foi informado. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

