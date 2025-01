Dupla furta trator em São Carlos; veja vídeo

Compartilhar no facebook

Crédito: reprodução

Na noite desta terça-feira (14), dois indivíduos invadiram uma loja localizada na Estrada Municipal Rubens Fernando Monte Ribeiro, no bairro Jardim Novo Horizonte, ao lado do Tenda Atacado e furtaram um trator. Uma câmera de segurança registrou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 4º Distrito Policial de São Carlos, os criminosos quebraram o alambrado que dava acesso ao estacionamento do estabelecimento, situado próximo à Rodovia Washington Luis. O veículo subtraído é um trator da marca Massey Ferguson, de cor vermelha.

A Polícia Civil está investigando o caso e busca identificar os responsáveis pelo furto. Informações que possam ajudar na localização do trator ou na identificação dos suspeitos podem ser encaminhadas pelo telefone 181.

