DIG apreende armas em investigação sobre morte de homem e tentativa de homicídio contra adolescente

Armas apreendidas - Crédito: SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) descobriu, durante trabalho investigativo, que um comerciante de 37 anos, residente na região do bairro Cidade Aracy, armazenava armas de fogo. Informações checadas pelo setor de inteligência da DIG apontaram que o comerciante é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Ele alegou que as armas estavam armazenadas em locais distintos por segurança.

No entanto, durante a verificação, com apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) e da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), foi constatado que uma das armas estava carregada e pronta para uso imediato, o que é expressamente proibido pela legislação que regula o transporte de armas por CACs.

Investigações

Os policiais também descobriram que o comerciante mentiu sobre a propriedade de uma caminhonete onde foi encontrada uma arma de fogo municiada. Essa arma apresentava características semelhantes às utilizadas em um crime ocorrido em 8 de dezembro de 2024, quando João Pedro de Souza Ferreira, de 24 anos, foi executado com três tiros em um terreno baldio próximo a uma adega no bairro Cidade Aracy. No mesmo ataque, uma adolescente de 16 anos foi baleada sete vezes, mas sobreviveu.

Desde o ocorrido, a DIG realiza levantamentos para identificar os autores do homicídio e entender as motivações. A perícia revelou que as armas usadas na emboscada foram uma pistola semiautomática calibre .380 e um revólver calibre .38.

Com base nas informações reunidas, o delegado João Fernando Baptista solicitou à Justiça Criminal um mandado de busca e apreensão para investigar o comerciante. A operação, realizada na última sexta-feira, envolveu equipes da DIG, DISE e DDM.

Na residência do comerciante, localizada na Rua João Jacinto de Oliveira, os policiais apreenderam:

44 cartuchos CBC;

11 munições calibre .22;

20 munições calibre .38;

Uma carabina CBC calibre .22 com numeração aparente;

Um revólver Taurus calibre .38;

Uma pistola Taurus calibre 9 mm com 10 munições.

Cigarros contrabandeados

Durante buscas na adega do comerciante, na Avenida Vicente Laurito, foram encontrados 11 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de 31 cartuchos (15 intactos e 16 deflagrados). Em uma caminhonete estacionada no local, os policiais localizaram uma pistola semiautomática Taurus G2C calibre .40 com 11 munições.

Outra equipe seguiu para a residência de um parente do comerciante, onde foi apreendida uma maleta para transporte de uma pistola IMBEL calibre .380, além de documentos relacionados à arma.

O comerciante foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/03). Após ser ouvido por mais de duas horas, ele pagou fiança e foi liberado. As investigações continuam para esclarecer a ligação entre o arsenal apreendido e os crimes em Cidade Aracy.

