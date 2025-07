Criança fica presa embaixo de carro após ser atropelada no Jardim Tangará

Crédito: Maycon Maximino

Uma criança de 10 anos foi atropelada na noite desta sexta-feira (11), na Rua Hilton Resitano, no bairro Jardim Tangará, em São Carlos. O acidente envolveu um veículo modelo Volkswagen Voyage, que seguia no sentido Douradinho.

De acordo com as informações, o menino saiu de casa para buscar o celular que estava em um carro do outro lado da via e ao retornar correndo foi atropelado. Ele acabou ficando embaixo do veículo. Funcionários de uma oficina mecânica nas proximidades utilizaram um macaco hidráulico (do tipo jacaré) e um cavalete para erguer o carro e permitir o resgate. O motorista para prestar socorro.

A criança apresentava escoriações pelo corpo e uma lesão na perna. Ela foi atendida por uma equipe da Unidade de Suporte Básico do SAMU e encaminhada para avaliação médica até a Santa Casa.

Moradores relataram que no local existe uma lombada que está com sinalização apagada e uma luz do poste está queimada, prejudicando a iluminação na via.

Leia Também