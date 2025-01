Colisão deixa motociclista ferida em cruzamento no centro

Uma motociclista de 39 anos sofreu ferimentos após se envolver em um acidente de trânsito no centro de São Carlos na tarde desta segunda-feira, 13.

A vítima pilotava sua moto pela rua Dona Alexandrina e no cruzamento com a rua Raimundo Correia, colidiu em um ônibus que vinha sentido bairro/centro. Os motivos são ignorados.

Com o impacto, a mulher foi ao solo e com escoriações pelo corpo e trauma na perna, recebeu atendimento inicial do socorrista da motolância e posteriormente, com meios próprios, procurou atendimento médico na UPA Vila Prado.

