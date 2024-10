Casas no Dream Santo Antonio continuam sendo alvo de furtos

Moradores do residencial Dream Santo Antonio, localizado na região do Jockey Clube, continuam sofrendo com os furtos no local.

O loteamento foi recentemente entregue e na maioria das casas não há moradores e alguns estão sem reformadas.

Os ladrões aproveitam a ausências de pessoas para cometer furtos. Segundo um dos proprietários que entrou em contato com o São Carlos Agora, o alvo desta vez foram casas nas ruas 9 e 10 de onde levaram fiação das residências e duas motos. Uma delas já foi encontrada.

Os moradores e proprietários pedem aumento no policiamento no bairro.

