Casal fica ferido após queda de moto em rotatória

Crédito: SCA

No início da noite desta segunda-feira, 11, uma queda de motocicleta deixou um casal ferido pela rua Miguel Petrone, próximo à Unicep, em São Carlos. O acidente aconteceu no sentido centro-rodovia.



Segundo informações, o condutor da motocicleta, de 37 anos, tentou desviar de um buraco na via, porém acabou perdendo o controle da moto, atingindo a sarjeta de uma rotatória e vindo ao solo junto com a passageira, de 35 anos.



Com a queda, a mulher precisou ser imobilizada pela equipe do SAMU e foi socorrida para a Santa Casa de São Carlos. Já o condutor sofreu ferimentos em um dos dedos da mão.



As vítimas receberam os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e, posteriormente, uma unidade básica realizou o encaminhamento do casal para atendimento médico na Santa Casa.

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