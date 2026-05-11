(16) 99963-6036
segunda, 11 de maio de 2026
Santa Felícia

Casal fica ferido após queda de moto em rotatória

11 Mai 2026 - 18h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Casal fica ferido após queda de moto em rotatória - Crédito: SCA Crédito: SCA

No início da noite desta segunda-feira, 11, uma queda de motocicleta deixou um casal ferido pela rua Miguel Petrone, próximo à Unicep, em São Carlos. O acidente aconteceu no sentido centro-rodovia.

Segundo informações, o condutor da motocicleta, de 37 anos, tentou desviar de um buraco na via, porém acabou perdendo o controle da moto, atingindo a sarjeta de uma rotatória e vindo ao solo junto com a passageira, de 35 anos.

Com a queda, a mulher precisou ser imobilizada pela equipe do SAMU e foi socorrida para a Santa Casa de São Carlos. Já o condutor sofreu ferimentos em um dos dedos da mão.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e, posteriormente, uma unidade básica realizou o encaminhamento do casal para atendimento médico na Santa Casa.

Leia Também

Homem procurado pelo crime de roubo no estado de Roraima é capturado pela PM
Segurança08h23 - 11 Mai 2026

Homem procurado pelo crime de roubo no estado de Roraima é capturado pela PM

Motociclista que morreu atropelada na SP-310 é identificada
São Carlos 07h22 - 11 Mai 2026

Motociclista que morreu atropelada na SP-310 é identificada

Viatura da GCM se envolve em acidente no Centro
Segurança06h58 - 11 Mai 2026

Viatura da GCM se envolve em acidente no Centro

Motociclista perde a vida após cair na pista e ser atropelada na Washington Luís
São Carlos18h35 - 10 Mai 2026

Motociclista perde a vida após cair na pista e ser atropelada na Washington Luís

Jovem é detido com 233 pinos de cocaína no Gonzaga
Segurança18h24 - 10 Mai 2026

Jovem é detido com 233 pinos de cocaína no Gonzaga

Últimas Notícias