Carreta se envolve em segundo acidente no mesmo dia na Washington Luís

Carro ficou destruído devido ao violento impacto contra a carreta - Crédito: Maycon Maximino

Uma carreta, após se envolver em um acidente na tarde desta segunda-feira, 3, no km 232 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital/interior, se envolveu em uma segunda colisão por volta das 21h40 do mesmo dia. (confira o acidente anterior).

No final da tarde, segundo apurado pela reportagem, um carro bateu na lateral da carreta e com avarias mecânicas, o pesado veículo ficou no acostamento da rodovia aguardando um guincho. As mangueiras de ar teriam se rompido.

Porém, horas depois, o motorista de 21 anos de um segundo veículo alegou ter sido fechado por uma moto e ao desviar atingiu a carreta que estava parada no acostamento. O local estaria sinalizado com cones.

Após o impacto, o motorista ficou preso entre as ferragens, e foi resgatado por socorristas da concessionária que administra a rodovia à Santa Casa para atendimento médico.

