Colisão entre carro e caminhão deixa um ferido na Washington Luiz, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (3), na rodovia Washington Luiz, em São Carlos.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do São Carlos Agora, ambos os veículos seguiam no sentido capital/interior, quando um Citröen C3 atingiu a lateral da carreta. Em seguida o carro rodou na pista e atingiu a defensa metálica.

O condutor do automóvel alega que foi fechado pelo caminhão. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e concessionária. Em seguida foi conduzido até a Santa Casa para atendimento médico.

Por causa do acidente o trânsito na região ficou congestionado.

