Carro de aplicativo capota após ser atingido por BMW em Sâo Carlos

Um acidente envolvendo uma BMW e um carro de aplicativo deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo, no pontilhão da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318), sobre a Washington Luís. Segundo informações, a BMW colidiu contra um Ônix, que capotou em seguida.

A passageira de 26 anos que estava no carro de aplicativo sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Samu até a UPA do Santa Felícia. O condutor do veículo nada sofreu.

Já o condutor do carro importado, um médico, foi encontrado fora do local do acidente, já na frente da base do Samu. Ele foi encaminhado até o hospital da Unimed reclamando de dores na barriga.

A Polícia Militar compareceu no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

