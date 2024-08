Após ser fechado, motorista perde o controle e carro capota na SP-318

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um carro capotou no final da manhã desta quinta-feira (8), na rodovia SP-318, defronte aos condomínios Damha, em São Carlos.

Segundo informações, o motorista do GM Tracker seguia no sentido Ribeirão Preto/São Carlos, quando teria sido fechado por um carro que rebocava uma carretinha. Ao desviar, acabou perdendo o controle e capotou no canteiro lateral da rodovia.

Dentro do veículo estava um casal e os filhos gêmeos. Todos sofreram apenas escoriações leves e foram atendidos pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

A ocorrência está sendo registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

