Nota de Falecimento de Rosangela de Mello Martins

A família do Sra ROSANGELA DE MELLO MARTINS, comunica a todos sua despedida.

O Grupo Sinsef realizará sua homenagem no dia 10/04/2025, no Memorial Sinsef São Carlos localizado na Av. Salgado Filho, 289- Vila Marina. Início da cerimônia às 07:00hr e encerramento ás 11:00hr. Após encerramento da cerimônia, o homenageado seguirá para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo onde será sepultado 11:15hr local.

Agradecemos a todos os familiares que tiveram o prazer de compartilhar os momentos felizes e difíceis que ocorreram durante a sua vida.

Aqueles que tiveram o prazer de sorrir e chorar ao lado dele a oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis e memoráveis e é assim que lembraremos da Sra ROSANGELA DE MELLO MARTINS

Colecionamos memórias e a partir de agora, colecionaremos lembranças, lembranças essas que levaremos para nossa vida e assim manteremos vivo um pedacinho da história da sra. ROSANGELA DE MELLO MARTINS

Aqueles que amamos jamais esqueceremos!

Deixe sua mensagem de amor e carinho para Sra ROSANGELA DE MELLO MARTINS ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família no site:

https://sistemamemoriam.com/c/52993

